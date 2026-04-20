La EMT de Palma refuerza su servicio de cara al partido entre el RCD Mallorca y el Valencia CF del martes

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma reforzará su servicio de autobuses de cara al partido entre el RCD Mallorca y el Valencia CF que se disputará este martes (19.00 horas) en el Estadi Mallorca Son Moix.

En concreto, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, se reforzarán las líneas L8 y L33 para atender a los usuarios que acudan al recinto deportivo y vuelvan al centro de Palma tras el partido.

En la L8, que va desde Sindicat al Estadi Mallorca Son Moix, el refuerzo se realizará en las horas previas al partido, que se sumarán a los servicios habituales, que en esa franja horaria están pasando con una frecuencia media de entre ocho y nueve minutos.

Al finalizar el partido, los usuarios podrán acceder a los autobuses tanto de la L8 como de la L33 que estarán aparcados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis.

En sentido centro ciudad, la L8 realizará su recorrido habitual hasta el área de Intercanvi de Sindicat. El refuerzo especial de la L33 acercará a los vecinos de Camp Redó, s'Escorxador y otros por el corredor de General Riera hasta Son Fuster, pasando también por el área de intercambio de plaza de Espanya y facilitando el enlace con otras líneas.

Por su parte, los usuarios de Bicipalma pueden utilizar la nueva estación virtual, que se encuentra en las inmediaciones del Estadi Mallorca Son Moix y permite a los aficionados y espectadores del RCD Mallorca que sean usuarios del servicio acudir al partido al estadio en bicicleta.