Enma López carga contra el PP de Feijóo y Mazón, un partido que "cada vez es más difícil diferenciar de Vox"

PALMA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Política Económica y Transformación Digital de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) del PSOE, Enma López Araujo, ha cargado este domingo contra el PP de Alberto Núñez Feijóo y de Carlos Mazón, un partido que "cada vez es más difícil diferenciar de Vox".

López Araujo se ha pronunciado de este modo durante su intervención en la clausura del XV Congreso del PSIB-PSOE, que se ha celebrado este sábado y domingo en la Playa de Palma.

La secretaria de Política Económica y Transformación Digital de la CEF del PSOE ha comparado como mientras los socialistas celebran congresos, "para debatir ideas y propuestas, que luego formarán parte de un programa electoral y, posteriormente, serán los derechos de los ciudadanos", cuando este partido gobierne, nadie se imagina al PP haciendo algo similar por que "si se hace memoria, hace tres años que el PP eligió al señor Feijóo, le votaron de sus militantes el 5,35%, aproximadamente". "Entiendo que no le han quedado muchas ganas de seguir haciendo congresos", ha añadido.

Además, ha recordado, Feijóo llego a presidir el PP nacional porque los 'populares' "decidieron cargarse al señor Pablo Casado por denunciar las comisiones del hermano y del primo de Ayuso".

De igual manera, ha continuado López Araujo, "donde tampoco parece que vaya a haber un congreso del PP este año es en Valencia". "Dicen que no toca", ha denunciado, cuando "no es que no toca es que están escondidos" porque "es indecente e insostenible lo que ha hecho el señor Mazón", y por que "la única salida que han encontrado el señor Mazón y el PP a su extrema negligencia ha sido un pacto indecente e intolerable con la extrema derecha, un pacto peligroso, un pacto que es el Pacto del Ventorro, y que lleva la firma del señor Feijóo".

"Un pacto que", además, ha señalado la socialista, "es negacionista". "¿Cómo puede ser que después de la tragedia climática que han vivido nieguen el Pacto Verde Europeo? ¿Cómo puede ser que en una tierra de acogido como es España, firmen un pacto que ha sido totalmente xenófobo? Pues eso es lo que hacen, abrazarse a Vox", ha lamentado, haciendo hincapié en que "cada día es más difícil distinguirles, a PP y Vox, son poco menos que un copia pega".