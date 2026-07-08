España destaca la buena relación con Estados Unidos y señala que están acostumbrados al tono y las formas de Trump

El ministro de Hacienda, Arcadi España. - JAVIER FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado la "magnífica" relación de España con Estados Unidos y ha afirmado que el Ejecutivo ya está acostumbrado al tono y las formas de Trump.

Preguntado en una rueda de prensa para presentar el acuerdo para la mejora del plus de insularidad de los funcionarios por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha calificado a España como "causa perdida" y ha ordenado cortar las relaciones comerciales, el ministro ha recordado que las relaciones comerciales con Estados Unidos se hacen en el seno de la Unión Europea.

"Estamos acostumbrados al tono y las formas de Trump. La relación de España con Estados Unidos es magnífica y así queremos que continúe", ha añadido.

El ministro ha reiterado que las relaciones las hacen las empresas y las personas y que así tiene que continuar. ""Queremos y apreciamos está relación, que debe continuar", ha apuntado.

Por otra parte, el ministro ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "parecerse cada vez más Abascal", después de que el 'popular' calificara el absentismo laboral como un cáncer y cuestionara que un trabajador de baja siga cobrando lo mismo que cuando está trabajando.

"Cuando uno habla sin pensar dice lo que piensa. El único proyecto del PP es el de los recortes", ha concluido.