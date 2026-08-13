Evacúan a una pasajera de un crucero que navegaba por Mallorca y la trasladan en helicóptero a Son Espases

Archivo - Helimer 201 - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha evacuado en helicóptero a una pasajera de un crucero que navegaba por Mallorca y la ha trasladado al Hospital Universitario Son Espases.

La evacuación médica, según ha informado Salvamento Marítimo en su cuenta de la red social X, tuvo lugar a lo largo de este miércoles, coincidiendo con el amplio despliegue de efectivos con motivo del eclipse solar total.

Dirigido desde el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo ubicado en Palma, un helicóptero se trasladó hasta la zona por la que navegaba el crucero AidaCosma, al noroeste de Mallorca.

La pasajera, quien había sufrido un problema médico que no se ha especificado, fue trasladada hasta el Hospital Universitario Son Espases.