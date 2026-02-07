Fallece un ciclista atropellado en la carretera vieja de Inca

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha muerto este sábado tras ser atropellado por un vehículo en la carretera vieja de Inca, a su paso por el término municipal de Santa Maria del Camí.

Los hechos habrían ocurrido a las 10.50 horas en el kilómetro 15,6 cuando, según ha avanzado el periódico 'Crónica balear' y ha confirmado a Europa Press la Dirección General de Tráfico.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local de Santa Maria del Camí y sanitarios, que han asistido a la víctima pero finalmente no han podido hacer nada por salvarle la vida.