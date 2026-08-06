Felipe VI recibe a Vivas en Marivent para departir sobre la crisis migratoria en Ceuta

El Rey VI junto a Juan Jesús Vivas Lara, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en el Palacio de Marivent, a 6 de agosto de 2026, en Palma de Mallorca (Islas Baleares, España). - RAÚL TERREL / EUROPA PRESS

PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha recibido la tarde de este jueves en el Palacio de Marivent de Palma al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para departir sobre la crisis originada a raíz de la entrada de más de 70.000 migrantes procedentes de Marruecos en la ciudad autónoma.

Vivas, quien se ha desplazado expresamente a la capital balear, ha llegado al palacio sobre las 17.50 horas de este jueves, ligeramente por detrás del horario previsto.

El Rey le ha recibido a las puertas de su residencia y, tras un apretón de menos, un breve comentario y el habitual posado ante los reporteros gráficos, se ha dirigido al interior de su residencia veraniega para mantener una reunión.

El pasado sábado, la Casa Real informó que Felipe VI ha seguido con "gran preocupación e indignación" los acontecimientos sucedidos en Ceuta y, en menor medida, en Melilla.

El monarca subrayó que "el Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos, que además se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse".

Según trasladaron desde La Zarzuela, el jefe del Estado "cree necesario adoptar todas aquellas medidas que transmitan de forma unida, clara y determinante" a la población de ambas ciudades "el apoyo y cariño del resto de España".

El Rey se puso en contacto tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. También con Vivas y con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, a quienes telefoneó entre el jueves y el viernes de la semana pasada para trasladarles "palabras de ánimo y firmeza".

REUNIÓN CON PROHENS

Aprovechando su desplazamiento a Palma, Vivas ha mantenido una audiencia de cortesía con la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Consolat de Mar.

El presidente ceutí, según ha informado el Ejecutivo balear en un comunicado, ha trasladado a Prohens la "grave situación" que continúa atravesando la ciudad autónoma.

Vivas le ha explicado que, una semana después, Ceuta está todavía lejos de la normalidad y continúa afrontando importantes dificultades para atender las consecuencias de esta crisis.

Asimismo, ha señalado que la ciudadanía ceutí está viviendo estos acontecimientos con una "profunda preocupación e incertidumbre" y ha expuesto las medidas adoptadas por la Ciudad Autónoma para hacer frente a la situación.

También ha reiterado la necesidad de que se impulsen soluciones estructurales y se refuercen los mecanismos de protección de la frontera, al tiempo que ha agradecido a la presidenta balear su "apoyo y solidaridad en estos difíciles momentos".

De su lado, Prohens ha trasladado al presidente de la ciudad su preocupación ante unas circunstancias de "extraordinaria complejidad", así como su reconocimiento a la respuesta ofrecida por las instituciones y por la sociedad ceutí.