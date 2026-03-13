Los feriantes dicen que no se puede hacer día sin música en fin de semana por limitación operativa y organizativa

Archivo - Una atracción de feria. - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

PALMA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los feriantes de la Fira del Ram han asegurado este viernes que no se puede hacer un día sin música en fin de semana por una limitación operativa y organizativa que afecta al conjunto de recinto y a los profesionales.

En un comunicado, la asociación ha rechazado las críticas de la asociación Autismo Mallorca y ha indicado que la posibilidad de habilitar una jornada específica en fin de semana por la mañana no depende de una sola decisión, sino de una organización compleja y de la viabilidad real para que la feria pueda funcionar con garantías y con una oferta suficientemente completa.

"No se trata de una falta de sensibilidad ni de una negativa a avanzar en inclusión, sino de una limitación operativa y organizativa que afecta al conjunto del recinto y a los profesionales que lo hacen posible", han añadido.

Los feriantes han subrayado que tienen voluntad de escuchar, mejorar y estudiar fórmulas que puedan contribuir a que la feria sea cada vez más accesible para más personas, "siempre dentro de un marco que también permita preservar su viabilidad y funcionamiento".

El colectivo ha asegurado que quiere seguir siendo un lugar de encuentro, ilusión y disfrute para el mayor número de personas posible y ha pedido abordar la cuestión con empatía "en todas las direcciones", hacia las familias que necesitan medidas concretas para poder disfrutar de la feria, pero también hacia la realidad de quienes la hacen posible y trabajan en ella.

Cabe recordar que la Fira del Ram 2026 mantiene este año varias jornadas sin música, repartidas a lo largo de su calendario y en horario de apertura a cierre, con el objetivo de ofrecer un entorno más amable para personas con sensibilidad auditiva o necesidades sensoriales específicas. En concreto, estas jornadas están previstas, siempre entre semana, los días 3, 11, 19, 23 y 31 de marzo, y 8 de abril.

Además, este año se han entregado al Ayuntamiento 10.000 invitaciones gratuitas válidas para los días sin música para que puedan ser distribuidas entre centros, colegios y asociaciones, facilitando así el acceso de muchas familias en condiciones más favorables.

RECONOCIMIENTO PÚBLICO

La asociación Autismo Mallorca - Ningún niño sin terapia (NNST), por su parte, ha agradecido el respeto del comunicado del colectivo de feriantes y ha valorado que se reconozca públicamente la importancia de seguir avanzando en medidas que faciliten el acceso a la feria a personas con necesidades sensoriales y a sus familias.

"Sabemos que no siempre es fácil encontrar fórmulas que encajen para todos, pero creemos sinceramente que escuchar a las familias es el mejor punto de partida para seguir construyendo una feria cada vez más accesible, más amable y más inclusiva", han señalado.

Según han reiterado, las peticiones siempre han nacido de la intención de sumar, aportar y dar voz a una realidad que viven muchas familias, con la esperanza de que poco a poco puedan abrirse nuevas posibilidades y mejoras.

"Confiamos en que este diálogo sirva para seguir acercando posturas y para que, de cara a próximas ediciones, puedan valorarse nuevas medidas que permitan que más personas disfruten de la feria en condiciones adecuadas", han indicado.