La firma de hipotecas desciende un 5,2% en Baleares y empeora su evolución interanual en marzo

Archivo - Imagen de recurso de firma de hipotecas. - PISOS.COM - Archivo

PALMA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Baleares ha descendido un 5,2% en marzo respecto al mismo mes del año anterior y empeora su evolución interanual, hasta un total de 845 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 11,3%.

En Baleares se prestaron 245,78 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en marzo, un 6,16% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 19,9%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.106 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 368,73 millones de euros. De ellas, 41 fueron sobre fincas rústicas y 1.065 sobre urbanas.

De las 1.065 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en marzo en Baleares, 845 fueron sobre viviendas; 11 en solares y 209 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 16 y en 23 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 253 hipotecas con cambios en sus condiciones, 214 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.160 préstamos sobre fincas en Baleares. De ellas 785 correspondieron a viviendas, 67 a fincas rústicas, 294 a urbanas y 14 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+60,41%), Aragón (+45,45%) y Madrid (+19,13%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Galicia seguida de Castilla y León y País Vasco con caídas del 20,71%, 16,64% y 12,33%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Navarra (+65,39%), Aragón (+56,28%) y Cantabria (+38,25%) marcando los mejores registros, salvo en País Vasco, en donde se redujo un 0,7%.