Varios representantes de la Fundación Aspas, reunidos con la presidenta del Govern, Marga Prohens. - CAIB

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Aspas, dedicada a la atención de personas con discapacidad auditiva, ha despedido "con un inmenso dolor" a su gerente, Jaume Ferrer, quien falleció el sábado en un accidente ocurrido en mientras realizaba una excursión por la montaña.

"Quienes tuvimos la suerte de trabajar a su lado conocimos de cerca su enorme calidad humana. Jaime hizo de la dedicación a los demás una forma de estar en el mundo", reza el mensaje, firmado por el patronato, que la entidad ha publicado este domingo en sus redes sociales.

Sus compañeros y amigos le han recordado como alguien que "sabía escuchar, ponerse en el lugar de quien tenía delante y estar cerca cuando más se le necesitaba". "Así cuidó de ASPAS y de las personas que forman parte de ella", ha subrayado la fundación.

Desde el patronato han trasladado su cariño a los hijos, padres, hermanos y demás familiares de Ferrer, así como a "la gran familia de Aspas que hoy comparte el dolor de perder a alguien tan querido".

"El vacío que dejas, Jaime, es inmenso. Tu lugar en Aspas y en nuestras vidas es irremplazable. Gracias por tanto, Jaime. Descansa en paz", concluye el mensaje.

Poco después de conocerse los hechos, tanto la presidenta del Govern, Marga Prohens, como la del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se despidieron en sus redes de Ferrer.

"Un hombre comprometido con los otros que dedicó su trabajo a mejorar la vida de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias", dijo la primera. "Un abrazo muy fuerte a su familia, a las personas que lo querían y a todo el equipo de Aspas. Lo echaremos de menos", apuntó la segunda.

Ferrer, de 55 años, murió sobre las 13.15 horas del sábado al precipitarse, de manera aparentemente fortuita, por un barranco de unos 70 metros de altura cuando realizaba una excursión por el Puig de Massanella acompañado de otro hombre.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se ha producido el accidente mortal.