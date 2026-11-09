El Gobierno estudiará el desgaste físico de las 'kellys' para que se puedan jubilar anticipadamente

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. - JAVIER FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este lunes que el Gobierno estudiará el desgaste físico de las camareras de pisos para que puedan jubilarse anticipadamente.

Lo ha anunciado este lunes en Palma Elma Saiz, que ha participado en una asamblea de camareras de pisos organizada por el sindicato UGT y que fue aplazada por el accidente ferroviario de Urda, y durante la cual ha explicado que ese será el primer encargo que recibirá el recién creado Grupo de trabajo interministerial para el estudio de la dimensión de género y la penosidad en la jubilación anticipada.

La ministra ha explicado que el Ejecutivo estudiará el trabajo de las camareras de pisos y el desgaste físico asociado a su trabajo y las consecuencias a lo largo de su vida laboral.

Elma Saiz ha calificado a las camareras de pisos como un colectivo sin el cual "no podría salir adelante una de las actividades económicas más importantes del país y de Baleares".

La ministra ha llamado la atención sobre la paradoja que supone que "una de las actividades que más contribuye a la calidad de la experiencia turística sea una de las que menos visibilidad tiene".

Elma Saiz ha avanzado igualmente que este martes saldrá a exposición pública la tramitación de urgencia, aprobada la pasada semana en el Consejo de Ministros, para incorporar en el cuadro de enfermedades profesionales las dolencias de las camareras de pisos.

Por su parte, la presidenta del Congreso y líder del PSOE en Baleares, Francina Armengol, ha afirmado que la jubilación anticipada de las camareras de pisos es una cuestión de dignidad y derechos. "No hay derecho a tener que trabajar intensamente toda la vida y que cuando te jubiles estés tan destrozada físicamente que no puedas disfrutar de la jubilación", ha indicado.

Armengol ha reivindicado medidas impulsadas por el Pacte como las camas elevables, que ayudan a prevenir las dolencias. "Si es posible, hay que apostar por la prevención", ha destacado.

La 'número uno' de la lista del PSOE al Congreso por Baleares también ha llamado la atención sobre el sesgo femenino y ha denunciado que históricamente no se haya investigado el impacto del trabajo sobre la salud mental de las camareras de pisos, la mayoría mujeres, que al finalizar su jornada laboral se encuentran con las cargas domésticas y familiares.

Armengol ha reclamado el cumplimiento de los convenios y ha exigido que las cargas de trabajo se midan en temporada alta. La líder de los socialistas en Baleares ha defendido la "justicia" de la jubilación anticipada.

El secretario estatal de Hostelería de UGT, Omar Rodríguez, por su parte, ha expresado su dese de que las elecciones generales del 29 de noviembre propicien la continuidad de un gobierno progresista. "Si el 29 de noviembre sale lo que nadie desea, preparaos, porque no se van a quedar en la congelación del salario mínimo. Van a por cada uno de los derechos", ha afirmado.

El secretario general de la Federación de Servicios del sindicato, José García, ha calificado como de "justicia social" que las camareras de piso se puedan jubilar anticipadamente sin que se reduzca "ni un euro su ya precaria y escasa pensión de jubilación". Esta situación, ha recordado, se ve agravada en Baleares por la estacionalidad y la temporalidad.

García ha avanzado que denunciarán a los hoteles que en 2028 no estén midiendo las cargas de trabajo. "Cuando un convenio se firma es para cumplirlo, si no, UGT estará enfrente", ha apuntado. El de UGT ha pedido a la ministra que se reconozcan las enfermedades profesionales de los trabajadores del handling en los aeropuertos y de los transportistas.

"Los que vienen, por desgracia, nos van a internar barrer y eliminar. Todos los derechos conseguidos van a desaparecer en menos que canta un gallo", ha añadido en relación a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

En esta línea, la secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSIB a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, ha afirmado que "la derecha y la ultraderecha no viene, quiere venir, pero no se le va a dejar".

Sánchez ha asegurado que tras hablar continuamente con el sector "ha aprendido a entender lo que significa trabajar con dolor y acabar la vida laboral con el cuerpo agotado".

La secretaria de Estado de Turismo ha afirmado que las camareras de pisos "sostienen en silencio la primera industria de Baleares y muchas lo han pagado con su salud". Este trabajo, ha defendido, merece ser reconocido con salario, salud y jubilación.

La candidata socialista al Govern ha criticado la "falta de voluntad política" del actual Ejecutivo autonómico. "Baleares fue la vanguardia, no nos podemos quedar atrás. No se puede hablar de turismo de calidad sin perseguir la precariedad, sin vigilar las condiciones de trabajo y sin sancionar los incumplimientos", ha señalado.

Rosario Sánchez ha urgido, por otra parte, a aplicar la ley estatal de vivienda para topar los alquileres y declarar el archipiélago zona tensionada. "No hay empleo de calidad si no hay acceso a la vivienda", ha concluido.

Sobre este asunto se ha pronunciado también Francina Armengol, que ha acusado al Govern de Marga Prohens de no impulsar la vivienda pública.