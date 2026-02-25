El Govern advierte que las carpas de Formentera ya no tienen capacidad para acoger a los migrantes que llegan

Archivo - El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón. - CAIB - Archivo
Publicado: miércoles, 25 febrero 2026 12:52
PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Inmigración, Manuel Pavón, ha calificado las cifras de llegadas de pateras de las últimas horas como "escalofriantes" y ha asegurado que las carpas instaladas en Formentera por el Gobierno central ya se han quedado pequeñas.

"Esto evidencia una falta de planificación ante una crisis que es estructural y no puntual. Nuestro sistema de acogida está al borde del colapso", ha afirmado Pavón en declaraciones enviadas a los medios.

Por otra parte, ha señalado que en apenas dos días han llegado 15 menores de edad y que todavía no se sabe cuántos menores han llegado a las costas de Baleares en las últimas embarcaciones.

Para Pavón, es una "contradicción que el Gobierno reconozca el colapso con ayudas puntuales o con carpas que no solucionan nada y al mismo tiempo esté obligando a Baleares a acoger menores procedentes de otras comunidades".

En este contexto, el director general de Inmigración ha calificado como "cortina de humo" el proceso de regularización extraordinario.

