El Govern da a conocer las ayudas para empresas tecnológicas e investigadoras con un encuentro en el ParcBit

Encuentro en el ParcBit para difundir las ayudas del Programa Neotec 2026. - CONSELLERIA DE HACIENDA, ECONOMÍA E INNOVACIÓN

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bit y la Dirección General de Innovación y Transformación Digital han organizado una jornada informativa en el ParcBit con empresas para difundir las ayudas del Programa Neotec 2026, dirigidas a entidades tecnológicas e investigadoras.

El programa Neotec está destinado a pequeñas empresas innovadoras constituidas en un periodo de entre seis meses y tres años antes de la presentación de solicitudes.

En un comunicado, la Conselleria de Hacienda, Economía e Innovación ha señalado que el objetivo es financiar la puesta en marcha de estos nuevos proyectos, así como impulsar modelos de negocio intensivos en innovación.

Durante la sesión, la representante del departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), María José Tomás Sánchez, ha presentado los principales aspectos de la convocatoria Neotec, al detallar los requisitos de los beneficiarios, las características de las ayudas y el procedimiento de solicitud.

A continuación, el CEO de Atalaia Detection Technologies --empresa incubada en el ParcBit--, Eugenio Cutolo, ha compartido su caso de éxito dentro del programa Neotec, al explicar la experiencia de la empresa en el desarrollo y consolidación de su proyecto innovador, y su experiencia como beneficiaria de Emprenbit, el programa de apoyo al emprendimiento de base tecnológica de la Fundación Bit.

La jornada ha incluido también un turno abierto de debate, en el que las empresas asistentes han podido plantear dudas y consultas sobre la convocatoria. Posteriormente, se han celebrado reuniones bilaterales entre representantes del CDTI y las empresas participantes que lo habían solicitado previamente.

Esta iniciativa se alinea con la línea estratégica 3 del Plan de Atracción y Retención de Empresas y Talento del ParcBit, y concretamente con la Actuación 3.4.3., que trata de facilitar el acceso a fuentes de financiación pública y privado para proyectos empresariales innovadores.

Los servicios de Innovación de la Fundación Bit apoyan a los proyectos para acceder a financiación, al analizar y mejorar la memoria técnica para que cumpla los requisitos exigidos. Además, han identificado las opciones de financiación más adecuadas, ofrecen asesoramiento durante todo el proceso de solicitud y hacen un seguimiento continuo del estado del trámite, ayudante a resolver posibles requerimientos o incidencias.