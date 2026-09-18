El Govern no relaciona directamente la llegada de pateras con la criminalidad pero "comprende" la preocupación ciudadana

Archivo - Patera rescatada por Salvamento Marítimo en el Atlántico - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha evitado este viernes establecer una relación directa entre el aumento de la llegada de pateras a las costas de Baleares con el incremento de la criminalidad que constatan los balances del Ministerio del Interior, aunque ha señalado que "comprende" la preocupación ciudadana por esta cuestión.

"No seré yo el que haga una vinculación directa entre la llegada de pateras y el incremento de la criminalidad, pero es evidente que muchos ciudadanos sí que hacen esta relación, y por lo tanto nos preocupa", ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.

Para el portavoz, no es casualidad que la ruta hacia Baleares haya superado a la ruta Canaria. "El flujo sigue creciendo y el Gobierno central sigue mirando hacia otro lado", ha añadido.

Por otra parte, Antoni Costa, ha reiterado la petición de desplegar Frontex en Baleares. "El único culpable de que Frontex no esté desplegado en Baleares es el Gobierno central", ha señalado.