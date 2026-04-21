El Govern trabaja en la gratuidad del transporte escolar en FP para el próximo curso

Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Toni Vera, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EIVISSA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha avanzado que están trabajando en la gratuidad para el próximo curso del transporte escolar en FP.

"Nosotros, con un pie en la calle y otro en la realidad y los socialistas con los dos pies en la sala segunda del Supremo", ha espetado durante el pleno de este martes del Parlament.

El diputado socialista Álex Pitaluga ha preguntado al conseller si es consciente de los problemas que genera a los centros educativos y a los alumnos el nuevo servicio de autobuses que ha registrado diferentes incidencias. En este sentido, ha señalado que el primer día de este servicio más de 200 alumnos llegaron tarde a clase.

Vera ha reconocido conocer estos problemas, aunque ha defendido la decisión del Consell d'Eivissa de licitar el nuevo servicio. "Si hay más rutas, es gracias al PP. Si todas funcionan perfectamente, es gracias al PP", ha afirmado.

Pitaluga ha asegurado que en estos momentos hay caos o indignación, con ciudadanos que incluso recurren a taxis para llegar al trabajo o a diferentes servicios. También ha criticado al Consell por tardar siete años en planificar el nuevo servicio de autobuses, que ha calificado de "desastre".

Vera le ha preguntado por qué los socialistas en el Consell votaron a favor del cambio de rutas del nuevo transporte regular. "Su incoherencia no es nueva", ha concluido el conseller.