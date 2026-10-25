En grupo, a plena luz del día y con violencia: así robaron tres relojes de lujo a parejas de turistas en Palma

El detenido por robar relojes de lujo a turistas, escoltado por dos agentes de la Policía Nacional.- POLICÍA NACIONAL

PALMA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven por supuestamente robar, mediante el uso de la violencia, tres relojes de alta gama valorados en más de 262.000 euros a parejas de turistas que paseaban por Palma.

Los tres robos se produjeron a plena luz del día después de que los sospechosos seleccionaran a las víctimas en función del valor de sus relojes, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Según la investigación llevada a cabo por los agentes del Grupo de Atracos, les sometían a vigilancias y seguimientos hasta encontrar el momento más idóneo para que uno de ellos, mediante el uso de la violencia, se aproximara a él, le sustrajera el reloj y huyera a la carrera.

El primer robo se produjo sobre las 15.15 horas del pasado 24 de mayo en la zona de La Llotja y el Moll Vell. Una pareja de turistas estaba caminando cuando un joven abordó al hombre y le inmovilizó el brazo con la ayuda de la pared.

Después le arrebató el reloj de la muñeca, valorado en 37.500 euros, y huyó por el Paseo Marítimo en dirección a la Catedral de Mallorca.

El segundo ocurrió sobre las 13.30 horas del 4 de septiembre. Otro turista estaba caminando por la calle Ramón Llull en compañía de su pareja cuando uno de los sospechoso se le aproximó por la espalda y le tiró al suelo.

La pareja de la víctima agarró al ladrón de la mochila y por la camiseta hasta lograr tirarle al suelo. Allí siguió el forcejeo hasta que el sospechoso consiguió arrebatarle el reloj, valorado en unos 25.000 euros, y huir.

El tercer robo ocurrió sobre las 12.30 horas del 26 de septiembre en el aparcamiento subterráneo del Paseo Mallorca, con una pareja de turistas de nuevo como víctimas.

El hombre estaba pagando en la máquina de cobro del aparcamiento cuando dos jóvenes se le aproximaron y uno de ellos le arrebató su reloj, valorado en unos 200.000 euros.

UNO LOCALIZADO, FALTAN VARIOS

Los investigadores, a lo largo de estos meses, han logrado identificar a uno de los jóvenes que supuestamente participaron en los tres robos. La dificultad de las pesquisas, según la Jefatura, ha sido "máxima" debido a que no contaba con antecedentes policiales y se encontraba en paradero desconocido.

No fue hasta la mañana de este sábado cuando le localizaron en el Born cuando, acompañado de otro joven con antecedentes por hechos similares estaba tratando de seleccionar a nuevas víctimas.

El joven, de origen argelino, fue detenido como supuesto autor de tres delitos con violencia y la autoridad judicial ha decretado esta mañana su ingreso en prisión provisional. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos.



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