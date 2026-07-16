La Guardia Civil acusa a las activistas de integrar un grupo criminal y les vincula con el manual contra el turismo

La Guardia Civil Acusa A Las Activistas Que Vandalizaron Inmobiliarias De Pertenecer A Un Grupo Criminal - GUARDIA CIVIL

PALMA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha acusado a las dos jóvenes activistas detenidas el miércoles por supuestamente vandalizar cinco inmobiliarias del municipio mallorquín de Santa Maria del Camí de pertenecer a un grupo criminal.

Es uno de los tres delitos, junto a uno de daños y otro contra el patrimonio histórico, por los que fueron llevadas ante un juez de Palma, que las dejó en libertad de forma provisional.

Los investigadores, en el atestado remitido al juzgado y consultado por Europa Press, vinculan los hechos vandálicos con la publicación del manual de Menys Turisme, Més Vida y Arran Mallorca en el que se promueve la acción directa no violenta contra elementos vinculados al sector turístico.

En concreto, la Guardia Civil sostiene que las dos detenidas, junto a otras personas, todas con el rostro cubierto y con mochilas, aerosoles y martillos, vandalizaron cinco inmobiliarias.

Introdujeron pegamento en las cerraduras de varios establecimientos, rompieron una cámara de seguridad, fracturaron una cristalera y realizaron pintadas en las que se podían leer mensajes como 'Fora guiris', 'Arruix expats' o Fuck tourist'. Los denunciantes han cifrado en algo más de 1.500 euros las reparaciones de los desperfectos.

Estos actos, sostienen los agentes, siguen "el patrón marcado" y coinciden "en todos sus extremos" con el citado manual de acción directa, aunque este se publico con posterioridad a los hechos.

Sin embargo, les parece "cuanto menos llamativo" que coincida tanto el objetivo que aparece en el folleto, la inmobiliaria Engel&Volker, como las recomendaciones para eludir las posibles investigaciones, como taparse la cara o los tatuajes.

UNA PANCARTA DE 'SOS RESIDENTS'

Las dos arrestadas, no obstante, fueron captadas por una cámara de vigilancia con la cara destapada, con su ropa habitual y en dirección contraria a la del resto de sus compañeros, que huyeron en un vehículo.

Eso les hizo pensar a los agentes que podrían ser residentes en el mismo municipio de Santa Maria. Una de las arrestadas fue identificada a través de una furgoneta de su propiedad y fue seguida hasta su domicilio.

A los investigadores les pareció "tremendamente llamativo" que en la fachada hubiese colgada una pancarta con el lema 'SOS Residents, Stop Overtourisme', lo que a su parecer confirmó "sin lugar a género de dudas" la supuesta "actividad delictiva" de la joven.

Hasta la otra activista detenida llegaron rastreando las redes sociales de la primera, dado que aparecían juntas en varias fotografías. También realizaron seguimientos por Santa Maria y Palma para fotografiarla y garantizar que fuese la misma persona que fue grabada por las cámaras de seguridad.

ACTUARON DE FORMA "COORDINADA Y PREMEDITADA"

La Guardia Civil no ha detenido a nadie más por estos hechos, aunque mantiene abierta su investigación y no descarta llevar a cabo nuevos arrestos.

Sí que ha identificado, según consta en el atestado, a un joven sospechoso de haber participado en los actos vandálicos pero que se encuentra en el extranjero. Le vinculan a los hechos por su afinidad con colectivos como Menys Turisme y las dos detenidas, además de por la presencia en las inmediaciones de las inmobiliarias del coche de su madre.

Del resto de sospechosos, a quienes acusan de actuar de forma "coordinada y premeditada", no consta en los documentos consultados que los investigadores hayan podido recabar información alguna.

Aunque las dos arrestadas optaron por no prestar declaración en dependencias policiales, han colaborado con los agentes al entregarles algunas prendas de ropa que portaban el día de los hechos. La Guardia Civil también ha inspeccionado sus teléfonos móviles.

UNA RESPUESTA AL "COLAPSO TURÍSTICO"

Los investigadores dedican parte de su informe a analizar las plataformas ciudadanas, grupos locales, asambleas y demás organizaciones surgidas a raíz del "colapso turístico que sufre el archipiélago balear", un debate que está "a la orden del día" desde hace años.

Son grupos "perfectamente estructurados" que cuentan entre sus integrantes con equipos centrales que coordinan las asambleas, los grupos de trabajo, los encargados de la prensa y la comunicación y hasta servicios jurídicos.

Las dos más activas en la actualidad, destaca la Guardia Civil, son Arran Mallorca, de carácter independentista y que promociona la realización de "actos revolucionarios no violentos", y Menys Turisme, Més Vida, con el foco en "poner límites al turismo" y promotora del citado manual de acción.