MÉS acusa al Gobierno de "perseguir una ideología" con la detención de dos activistas y pide explicaciones a Marlaska

Fotograma de una cámara de seguridad que muestra a los acusados de vandalizar inmobiliarias en Santa Maria. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha acusado al Gobierno de "perseguir a personas por una ideología concreta" tras la detención de dos activistas acusadas de vandalizar cinco inmobiliarias en el municipio mallorquín de Santa Maria del Camí y ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dé explicaciones.

La formación ecosoberanista, en un comunicado, ha considerado que los arrestos producidos el miércoles por parte de la Guardia Civil son "una auténtica vergüenza" dado que forman parte de la "función represora" del Estado.

El coordinador general de MÉS, Lluís Apesteguia, ha defendido que el procedimiento habitual cuando alguien es acusado de realizar unas pintadas es recibir una citación en el domicilio para posteriormente prestar declaración ante un juez y que el procedimiento acabe con la imposición de una multa.

Esto contrasta, ha subrayado, con el hecho de que los agentes "comparecieran en la puerta de un domicilio para detener, llevarse esposadas, aislar y tener detenidas durante todo el día" a las dos jóvenes, que tras pasar a disposición judicial quedaron en libertad.

Apesteguia, ante un proceder que ha considerado que "nunca se había visto" en democracia, ha sostenido que se trata de "un aviso a navegantes dentro de la oleada represiva que vivimos".

Con estas detenciones, ha proseguido el ecosoberanista, el Estado ha pretendido "lanzar un mensaje a la gente que se quiere manifestar desde la indignación que las fuerzas del orden llevaran a cabo las acciones represivas que consideren necesarias para garantizar el estatus quo" y "escarmentar a la gente para que no lleven a cabo actuaciones contrarias a ciertos intereses económicos".

Con todo, ha sentenciado, los arrestos "son inaceptables desde el punto de vista democrático" dado que buscan "perseguir a personas por una ideología concreta". "La democracia debe garantizar que la policía no te venga a buscar una mañana a tu casa por tu ideología", ha incidido.

EXPLICACIONES DE MARLASKA

En paralelo, el diputado de Sumar-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, ha registrado una solicitud de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, en la Comisión de Insularidad para dar explicaciones sobre la detención de las dos activistas.

El parlamentario, en un comunicado, ha sostenido que los hechos ocurridos son de una gravedad "extraordinaria" al tratarse de una "vulneración" de derechos fundamentales y un intento de "criminalizar" un movimiento social.

"El derecho a la protesta es un pilar básico de cualquier democracia. Lo que no puede pasar es que detengan a activistas por defender el territorio y denunciar los efectos devastadores de la turistificación mientras los responsables de la especulación continúan actuando con total impunidad", ha señalado.

La intención de Vidal es que Marlaksa detalle los motivos que han justificado las detenciones, qué protocolos se siguieron y si se respetaron todas las garantías y derechos de las detenidas.

Por lo que respecta a la solicitud de comparecencia de Sánchez, ha puntualizado, el debate debería ir "mucho más allá de la actuación policial" y centrarse en los motivos por los que el Estado "acaba protegiendo los intereses del capital especulativo que alimenta la turistificación y destroza la vida de la gente mientras pone el foco sobre las personas que denuncian esta situación".

"Es profundamente preocupante que, ante este conflicto social, la respuesta del Estado sea perseguir a las activistas en lugar de cuestionar los intereses económicos que se enriquecen a costa de los derechos de la ciudadanía", ha sentenciado.