La Guardia Civil detiene a un hombre por traficar con drogas en Santanyí. - GUARDIA CIVIL

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardias Civil ha detenido a un hombre, de 33 años y de Países Bajos, acusado de tráfico de drogas en Cala d'Or, en el municipio de Santanyí (Mallorca).

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los hechos se remontan al pasado mes de octubre, cuando los agentes de la Guardia Civil de Santanyí, en el desarrollo de sus labores y actuaciones encomendadas para la prevención e investigación de los delitos relacionados con el tráfico de drogas, obtuvieron indicios de que el ahora detenido podría estar dedicándose al tráfico de drogas.

Por tal motivo, los agentes controlaron a la persona la pasada noche del y hallaron en su poder 300 gramos de cocaína así como tres básculas de precisión y una pistola de aire comprimido.

En la mañana de este viernes, se ha trasladado al detenido a los juzgados de Manacor para su puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente. Los hechos siguen siendo investigados por los agentes de la Guardia Civil y no se descartan nuevas detenciones.