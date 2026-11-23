Archivo - La Guardia Civil detiene a siete personas por robar en establecimientos y centros comerciales de Marratxí. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un total de siete personas, de edades comprendidas entre los 17 y los 40 años y de varias nacionalidades, por supuestamente robar en establecimientos y centros comerciales de Marratxí.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, agentes del Grupo de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil del Pont d'Inca, tras el aumento de hurtos registrado debido a la campaña prenavideña, organizaron un operativo de vigilancia encaminado a identificar a los presuntos autores.

Estos se centraban principalmente en artículos de primeras marcas, tales como prendas de vestir,calzado y perfumes.

Durante el operativo, que se prolongó durante varios días, los agentes lograron recuperar parte de los efectos sustraídos --cuyo valor ascendía a más de 4.000 euros, precio de venta al público-- y pusieron a todas las personas detenidas a disposición de la autoridad judicial.

Las investigaciones continúan abiertas para recuperar el resto de los géneros hurtados. La Benemérita mantendrá activos distintos dispositivos encaminados a evitar al máximo este tipo de delitos,especialmente en estas fechas del año