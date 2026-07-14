La Guardia Civil rinde homenaje en Palma a las víctimas del terrorismo

Homenaje de la Guardia Civil de Baleares - GUARDIA CIVIL

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Baleares ha conmemorado este martes el Día de la Memoria y Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo con un acto celebrado en la Comandancia de la Guardia Civil en Palma.

A la ceremonia, presidida por el General Jefe de la Zona de Baleares, Alejandro Hernández, han asistido autoridades como el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez; el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el Comandante General de Baleares, Ricardo Esteban; o la vicepresidenta del Govern, Antònia Maria Estarellas.

Durante el acto, se ha rendido homenaje a todos los guardias civiles asesinados por el terrorismo, y en especial, se ha recordado el último atentado con víctimas mortales ocurrido en la comunidad el pasado 30 de julio de 2009 en Palmanova, donde fallecieron los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá al explotar una bomba lapa colocada en su vehículo oficial.

Además, se ha realizado una ofrenda floral, en la que, acompañados del General Jefe de la Zona, familiares de víctimas y guardias civiles que sobrevivieron a atentados, han participado en ésta ante el monolito de la memoria, un gesto de respeto que se repite cada 14 de julio, con la bandera izada a media asta en honor a los 243 guardias civiles asesinados por atentados terroristas desde 1986.