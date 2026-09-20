Hallan en un almacén de Sant Antoni (Eivissa) 54 cajas de óxido nitroso y 18 kilos de droga

Archivo - Cartuchos de óxido nitroso - ANDRÉ MULLER/ ISTOCK - Archivo

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Antoni de Portmany ha detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública tras localizar un almacén en el que se almacenaban bombonas de óxido nitroso y aproximadamente 18 kilos de diferentes sustancias estupefacientes.

La actuación se inició cuando una patrulla observó a un individuo manipulando el portón del local. Al percatarse de la presencia policial, mostró una actitud sospechosa e intentó abandonar el lugar ocultando varios objetos en el pantalón, según ha explicado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

Los agentes lo identificaron y localizaron entre sus pertenencias un candado y su correspondiente llave, varios globos utilizados para dispensar óxido nitroso y una caja con seis botellas de este gas.

Ante estos indicios, los agentes, con el apoyo de una segunda patrulla, localizaron en el interior del local 54 cajas que contenían bombonas de óxido nitroso, presuntamente destinadas a su distribución y venta.

La intervención se realizó en aplicación de la normativa sanitaria vigente, que establece que la venta de óxido nitroso mediante dispositivos que permiten su inhalación constituye una práctica que puede poner en riesgo la salud y la seguridad de los consumidores.

Durante la retirada de las cajas del almacén, los agentes localizaron, además, una maleta de viaje, en la que encontraron varias bolsas que contenían diferentes sustancias estupefacientes, con un peso total aproximado de 18 kilos.

Por estos hechos, los agentes detuvieron al individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública.