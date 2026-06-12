La herida más grave del incendio de Magaluf evoluciona favorablemente y recibirá el alta pronto

Fachada del edificio dónde se ha producido el incendio, a 11 de junio de 2026, en Magaluf, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La herida más grave del incendio mortal en un edificio de Magaluf (Calvià), una mujer de unos 77 años, evoluciona favorablemente y previsiblemente recibirá el alta en las próximas horas.

La paciente, quien sufrió una intoxicación derivada de la inhalación de humo, fue trasladada a la Clínica Juaneda, donde disponen de una cámara hiberbárica que los médicos creyeron necesaria para su tratamiento.

Una vez su estado ha ido evolucionado de forma favorable, la mujer fue trasladada al Hospital Universitario Son Llàtzer. Desde esta mañana está ingresada en el área de urgencias y bajo supervisión de los profesionales.

Su pronóstico es positivo, se encuentra en estado leve y no se descarta que pueda recibir el alta médica en las próximas horas, según han indicado a Europa Press fuentes hospitalarias.

El incendio se inició a las 05.23 horas del jueves, momento en el que entró la llamada del servicio de emergencias 112 comunicando la existencia de fuego en la tercera planta del inmueble.

Dos personas, un hombre y una mujer, fueron hallados sin vida. Otras 29 personas con edades comprendidas entre los 16 y los 78 años fueron atendidas por los servicios sanitarios. De este grupo, 25 dados de alta en el lugar, mientras que cuatro personas fueron derivadas a centros hospitalarios.