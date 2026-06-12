Técnicos municipales y bomberos evalúan este viernes los daños del edificio incendiado en Magaluf

1095283.1.260.149.20260612091952 Fachada del edificio dónde se ha producido el incendio, a 11 de junio de 2026, en Magaluf, Mallorca, Islas Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos municipales y bomberos llevarán a cabo este viernes la inspección y análisis estructural del edificio Trianon II de Torrenova, en Magaluf, que sufrió un incendio este jueves en el que fallecieron dos personas.

El Ayuntamiento de Calvià ha informado en una nota de prensa que por criterios de salubridad y seguridad, este jueves se precintó todo el edificio. Así, a lo largo de este viernes se verificarán las instalaciones para decidir si esta medida general se prolonga, se mantiene de forma parcial o se levanta definitivamente.

Cabe recordar que el incendio se inició a las 05.23 horas, momento en el que entró la llamada del servicio de emergencias 112 comunicando la existencia de fuego en la tercera planta del inmueble.

Apenas dos minutos después, a las 05.25 horas, la primera unidad de la Policía Local llegó al lugar, aunque no pudo acceder al interior debido a la gran acumulación de humo. El foco del incendio se ubicaba por debajo del nivel de la calle.

Según el Ayuntamiento, a las 05.37 horas se registró la llegada de los Bomberos de Mallorca, quienes previamente ya habían contactado con el 112 y la Policía Local para conocer la situación y coordinar los medios necesarios, iniciando de inmediato las complejas labores de extinción y rescate.

En total, los profesionales atendieron a 29 personas con edades comprendidas entre los 16 y los 78 años. De este grupo, 25 afectados pudieron ser atendidos y dados de alta 'in situ', mientras que cuatro personas requirieron ser derivadas a centros hospitalarios.

En cuanto al impacto en el inmueble, que consta de 36 pisos con un total de 34 viviendas reales, el fuego afectó de manera directa a tres inmuebles específicos.

En concreto, el incendio se originó en el piso 33 de la tercera planta, donde residían dos personas, y afectó asimismo de forma severa al piso superior (el 43 de la cuarta planta) y al inferior (el 23 de la segunda planta), habitados por cuatro personas cada uno de ellos.

Durante la propagación de las llamas y las tareas posteriores, los bomberos evacuaron un total de 22 viviendas con residentes en su interior, procediendo a la inspección pormenorizada del resto de los pisos del bloque. En total, el número de personas afectadas residentes en el edificio asciende a 44.

Igualmente, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha precintado el piso 33 con el fin de preservar las pruebas necesarias para la investigación de las causas, quedando la vivienda declarada como inhabitable.

Del mismo modo, y por indicaciones de la aparejadora municipal por estrictos motivos de seguridad, la Policía Local ha procedido a precintar los pisos 23 y 43, que también han quedado catalogados como inhabitables.

Este viernes se mantiene un dispositivo de vigilancia permanente en la zona por parte de la Guardia Civil y la Policía Local, contando en todo momento con la presencia de al menos una unidad policial.

En cuanto a los moradores, todos ellos accedieron este jueves de forma controlada a sus viviendas para recoger los enseres mínimos y necesarios. Tras ser identificados, los vecinos entraron acompañados por un bombero y un agente de la Policía Local o de la Guardia Civil.

Tras la recogida de sus pertenencias básicas, los afectados recibieron asistencia inmediata por parte de los servicios sociales municipales con el objetivo de cubrir todas sus necesidades habitacionales y de realojo.

Todo este operativo de acompañamiento y retirada de enseres finalizó en torno a las 14.30 horas del jueves, quedando desde ese momento el edificio bajo la citada custodia y vigilancia policial.

El Ayuntamiento informó que un total de 36 vecinos fueron realojados temporalmente en hoteles de la zona.