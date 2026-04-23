Los heridos trasladados a la Unidad de Quemados de La Fe continúan ingresados con pronóstico reservado

Una ambulancia en el lugar del suceso, a 21 de abril de 2026, en Ibiza - Germán Lama - Europa Press

EIVISSA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los dos heridos trasladados a la Unidad de Quemados del Hospital La Fe de Valencia continúan ingresados con pronóstico reservado, según han informado desde el hospital valenciano.

Se trata de un joven de 23 años herido en la explosión que fue trasladado este miércoles a la Unidad de Quemados. Este paciente había permanecido en observación en las Urgencias de Can Misses hasta su traslado.

Otra joven de 21 años herida grave en el siniestro que ingresó en UCI fue trasladada anteriormente a la misma unidad.

Cabe recordar que la mujer de 45 años herida grave en la explosión de una vivienda en Eivissa sigue crítica en la UCI del Hospital Can Misses, según ha informado el Área de Salud pitiusa.

El cuarto herido, un joven de 21 años y nacionalidad española, permanece ingresado en la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Eivissa.