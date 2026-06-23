Imputan una docena de robos más a personas mayores a los detenidos por asaltar a un anciano en su vivienda

Archivo - Vehículos de la Policía Nacional. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

PALMA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha imputado hasta 13 robos con violencia a los dos arrestados en Barcelona por haber asaltado, supuestamente, a un octogenario en su vivienda de Palma a quien robaron una cadena de oro y, además, ha detenido a una tercera persona por vender la joya.

Según han informado en un comunicado, los otros 12 robos se cometieron en la vía pública y portales de edificios a personas de edad avanzada.

El pasado sábado, sobre las 04.45 horas, tres jóvenes accedieron al interior de un domicilio en Palma donde se encontraba un octogenario durmiendo. El hombre fue atacado por los asaltantes que le arrebataron la cadena de oro que portaba al cuello. La víctima sufrió lesiones y tuvo que ser asistida.

La Brigada Provincial de Policía Judicial llevó a cabo las primeras gestiones y se hizo cargo de la investigación el Grupo de Atracos de la Policía Nacional. Los agentes actuaron con celeridad ante el riesgo de fuga de los implicados, consiguiendo identificarlos rápidamente.

Los investigadores comprobaron que los tres jóvenes habían abandonado la isla, dos de ellos por vía aérea con una previsión de llegada a Barcelona de 15 minutos, por lo que se activó de forma urgente al Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional en el aeropuerto del Prat. Los agentes consiguieron detener a los dos jóvenes que portaban encima 3.500 euros en efectivo.

El tercer implicado ya había abandonado la isla previamente en ferry a Barcelona, y como estaba en paradero desconocido se emitió una orden de detención.

TERCER DETENIDO POR RECEPTACIÓN

Los agentes del Grupo de Atracos averiguaron que los investigados habían utilizado a un tercero para vender la cadena y que este había accedido a cambio de un importe económico, por lo que ha sido detenido. Los investigadores consiguieron recuperar la cadena sustraída y fue entregada a su legítimo propietario.

De forma paralela, el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Oeste de la Policía Nacional estaba llevando a cabo una investigación por robos con violencia a personas de edad avanzada, a las que acometían mediante tirón para arrebatarles las cadenas de oro que portaban en el cuello.

Los robos se cometían a plena luz del día en los barrios palmesanos de Son Cotoner, El Fortí y Camp de Serralta. Previamente, los ladrones seleccionaban a sus víctimas, personas de edad avanzada, la mayoría de ellas octogenarias y nonagenarias. Posteriormente, seleccionaban el lugar, intentando que no hubiese nadie o que fuera en el propio portal del edificio donde residen las víctimas.

Acto seguido, llevaban a cabo el tirón de la cadena de oro. Actuaban con violencia y provocando lesiones en las víctimas. Algunas de las víctimas sufrieron lesiones graves, como la fractura de una muñeca a una mujer, teniendo que recibir asistencia médica.

Los investigadores del Grupo de Policía Judicial lograron identificar a los presuntos autores, resultando ser los mismos que estaba investigando el Grupo de Atracos.

Finalmente, se ha detenido a dos jóvenes en Barcelona por 13 robos con violencia mediante tirón de cadenas a personas de edad avanzada. Además de un tercero por receptación. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.