1136383.1.260.149.20261124091328 Trabajos de extinción en el incendio en la península de Formentor. - @AGRICULTURAGOIB

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado el domingo por la tarde en la península de Formentor se ha considerado estabilizado a las 09.00 horas de este martes tras quemar unas 268 hectáreas de carrizo y pinar.

A primera hora de este martes dos helicópteros han retomado las labores de extinción junto a cuatro autobombas, 30 bomberos forestales y tres agentes de medio ambiente.

Durante la noche, una treintena de efectivos de la Conselleria de Agricultura y cuatro autobombas han permanecido en la zona realizando labores de extinción y vigilancia.

El conseller de Agricultura, Joan Simonet, explicó a última hora de este lunes que no se puede decir que el fuego esté "estabilizado", pues sigue habiendo varios puntos activos. El conseller celebró que la intensidad del viento ha disminuido y ha permitido avanzar en las tareas de extinción hasta lograr "cierta tranquilidad en la zona".

Los dos hidroaviones del Ministerio para la Transición Ecológica desplegados durante este lunes ya han regresado a Madrid porque, ha dicho Simonet, "ya no hacen falta".