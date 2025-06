El INE invita al Ibestat a presentar dos indicadores estadísticos pioneros

El Ibestat ha explicado en una ponencia en Madrid la medición del gasto y volumen de cruceristas y el Índice de Presión Humana (IPH)

PALMA, 10 (EUROPA PRESS)

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha invitado al Instituto de Estadística de Baleares (Ibestat) a presentar dos indicadores estadísticos pioneros en una ponencia en Madrid.

En una nota de prensa, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha informado que el Ibestat ha presentado, por invitación del INE, dos indicadores pioneros en el sistema estadístico español en materia turística: gasto y volumen de pasajeros de cruceros e Índice de Presión Humana (IPH).

El INE y el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC (IEGD-CSIC) han organizado en Madrid, este lunes y martes, la primera edición del Encuentro entre Productores y Usuarios de Estadísticas de Turismo. Este encuentro, que da continuidad a los que el INE y el CSIC vienen organizando conjuntamente desde hace años, incluido el celebrado recientemente entre productores y usuarios de estadísticas del mercado laboral, es un instrumento muy útil para el intercambio entre productores y usuarios de la estadística oficial.

En esta ocasión, el INE ha organizado un encuentro para fomentar el debate entre productores y usuarios de las estadísticas del turismo, no solo por ser esta una actividad con un gran impacto económico y social en España, sino además por ser un ámbito en el que se ha demostrado una enorme capacidad de innovación, tanto metodológica como en la utilización de fuentes de información no tradicionales, entre las que destaca el uso de datos de tenedores privados. Ello permitirá una oferta renovada de estadísticas para la toma de decisiones informada. Además, no se puede olvidar que deben enfocarse estadísticamente nuevas orientaciones relativas al turismo como puede ser el análisis de su sostenibilidad o el gran incremento de otras formas de oferta habitacional como son las viviendas turísticas.

Por todo ello, el objetivo principal de este encuentro ha consistido en establecer un diálogo abierto para que todos los participantes, productores y usuarios, pudieran expresar sus opiniones acerca de los distintos enfoques sobre los que la estadística pública analiza el turismo, mostrando fortalezas y limitaciones, y planteando proyectos y retos de futuro.

Para cada sesión se ha propuesto una lista de ponentes, tanto productores como usuarios, si bien, el foro ha estado abierto al debate de todos los participantes en el encuentro.