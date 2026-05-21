Interceptada una cuarta patera con 14 inmigrantes cerca de Cabrera y suman 84 los llegados ayer a Baleares

Archivo - Rescate de Salvamento Marítimo en una imagen de archivo - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron ayer por la tarde a un total de 14 inmigrantes de origen magrebí a unas cuatro millas del sur de la isla de Cabrera, según informa la delegación del Gobierno de Baleares.

Los hechos ocurrieron a las 19:45 horas de ayer, cuando los agentes interceptaron a 14 personas de origen magrebí. Estos 14 inmigrantes se suman a los 70 que llegaron a lo largo del día de ayer en tres embarcaciones distintas a las islas de Mallorca, Formentera y Cabrera.

Además, el lunes y martes de esta semana los agentes de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron a un total de 105 personas en seis pateras que fueron llegando a aguas cercanas a Formentera y la isla de Cabrera.

La primera de estas embarcaciones fue localizada el día 18 de mayo sobre las 08:30 horas en la zona de la Punta de Sa Cala con 20 personas, todas ellas de origen subsahariano. A las 12:00 horas del mediodía fueron localizadas otras 12 personas de origen magrebí en la zona de S'Estufador. Unas horas después, sobre las 18:50, se rescató a 17 migrantes más, 16 subsaharianos y uno magrebí, a 19 millas al sur de Formentera. Y ya a las 20:30 horas, lo fueron otros 15 migrantes en la misma zona que la anterior embarcación.

En la madrugada del martes 19 de mayo, a las 05:40h, los servicios de rescate interceptaron a 26 personas y ese mismo día, a las 22:30h a otras 15.

Entre el 1 de enero y el 15 de mayo, fechas que comprenden el último balance de Interior, 1.535 migrantes llegaron al archipiélago, un 3,5% más que las 1.591 personas registradas en el mismo periodo del año pasado.