Interceptan a 29 migrantes llegados en dos pateras a las Pitiusas

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares - GUARDIA CIVIL - Archivo

EIVISSA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep han localizado a 29 migrantes llegados este sábado a Eivissa y Formentera, a bordo de dos embarcaciones.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, la primera de ellas ha ocurrido sobre las 01.45 horas cuando un grupo de 13 personas de origen magrebí ha llegado a Eivissa a la zona de cala Tarida.

Más tarde, alrededor de las 02.40 horas, se ha procedido la segunda interceptación de un total de 16 personas de origen magrebí en la zona de es Copinyar de Formentera.