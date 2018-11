El Internet de las cosas será el tema central del Seminario Internacional de Innovación y Turismo INTO 2018

Publicado 14/11/2018 14:48:37 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ParcBit acogerá el 29 y 30 de noviembre la decimotercera edición del Seminario Internacional de Innovación y Turismo (Seminario INTO), organizado por la Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo con la Fundación Bit, el cual se centrará en el impacto que puede tener en el sector turístico el Internet de las cosas (IoT).

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el objetivo de las jornadas, que se han presentado este miércoles, es impulsar la innovación y fomentar la competitividad y el crecimiento de las industrias tecnológicas en el sector turístico.

La vicepresidenta y consellera de Innovación, Investigación y Turismo, Bel Busquets, se ha referido al seminario como "un referente en el panorama internacional de innovación en turismo" y ha afirmado que "es una muestra más del firme compromiso del Govern con la diversificación de la economía haciendo promoción de la innovación entre nuestras empresas".

Por su parte, Biel Frontera, gerente de la Fundación Bit, ha hablado de la estructura de las jornadas, que empezará con una sesión inaugural de Koby Levy, director de transformación digital e IoT en Huawei.

Marta Jacob, miembro del Comité Científico del INTO, ha destacado las tres áreas que puede mejorar la aplicación del IoT: la eficiencia operativa (en energía, mantenimiento o monitorización ambiental); la opinión y la satisfacción del cliente (por ejemplo, en temas de accesibilidad); y la movilidad del turista en el destino (como la mejora de la conectividad).

También ha destacado que el acto es una "oportunidad para poner en contacto el sector público I+D con la parte privada sobre los modelos de negocio y las oportunidades que hay en el sector turístico".

NOVEDADES DE ESTA EDICIÓN

Una de las novedades de este año es la celebración de un pequeño 'showroom' donde empresas destacadas expondrán productos y servicios relacionados con el IoT y el turismo. Asimismo, el seminario INTO se podrá seguir en directo por Internet.

Además, Carlos Bibiloni, representante de la Cámara de Comercio, ha hablado de la sesión especial que se hace por primera vez y que coordina la Cámara, en la cual se analizará, en el marco del proyecto europeo TouriSMEshare, el papel y la importancia del IoT en la economía colaborativa.

Por eso, ha dicho, la Cámara pretende "poner en común las potencialidades de actores existentes actualmente o potenciar las empresas que aprovechen la economía colaborativa y se quieran presentar", así como hacer "un asesoramiento a las empresas que lo deseen sobre las herramientas de la economía colaborativa".

Como el año pasado, el seminario INTO incluye un espacio de reuniones bilaterales de 20 minutos para propiciar oportunidades de negocio y sinergias empresariales en torno al IoT y la cadena de valor de la industria turística. Se trata de una iniciativa organizada conjuntamente con la red Entreprise Europe Network (EEN).

Desde el primer seminario INTO en 2004, más de 2.000 asistentes han podido escuchar y aprender de más de 100 ponentes de prestigio internacional. Este año, entre los ponentes ya confirmados, destacan expertos internacionales del ámbito académico como el Dr. Ajay Aluri, de la Universidad de West Virginia (EEUU); la Dra. Marianna Sigala, directora del Centro for Tourism and Leisure Management (Australia); o el Dr. Arturo Azcorra, director del IMDEA Networks Institute.

También participarán referentes del ámbito empresarial como Santiago Lorente, director de ventas y soluciones empresariales de Microsoft; Manuel Lorenzo, responsable de Tecnología e Innovación en Ericsson Espanya; o Mar Muñoz, Tourism Big Data Strategist en IT Travel Services, entre otros.