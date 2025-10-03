Investigado el pasajero de un taxi que fue sorprendido con hachís, MDMA y cocaína en Artà - GUARDIA CIVIL

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un joven de 20 años y nacionalidad española por un presunto delito de tráfico de drogas en Artà, tras ser sorprendido con hachís, MDMA y cocaína cuando viajaba como pasajero de un taxi.

Los hechos ocurrieron este jueves cuando agentes de la Guardia Civil realizaban un control en la salida de Artà y dieron el alto a un taxi, según la información del Instituto Armado.

Al iniciar el control, los agentes observaron al pasajero nervioso e incomodo, de modo que realizaron un control de sus pertenencias. Entre ellas había pequeñas cantidades de hachís, MDMA y cocaína, así como una bombona de óxido nitroso y más de 4.250 euros en efectivo.

Por todo ello, se ha investigado al pasajero como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y se le han incautado el dinero y las sustancias.