Investigan el hallazgo en el mar en Eivissa del cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición

Archivo - Una embarcación de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

EIVISSA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cuerpo que fue visto este lunes en el mar, en la zona de Santa Eulària (Eivissa).

Según ha informado el Instituto armado, un particular alertó sobre las 15.00 horas del hallazgo, que tuvo lugar a media milla náutica de la zona conocida como Caló des Gat.

Sobre las 17.00 horas, los GEAS recuperaron el cuerpo que pertenece a un varón, cuyo origen no se ha podido determinar al estar indocumentado y presentar un avanzado estado de descomposición.

El hombre tampoco portaba vestimenta y fue trasladado al puerto de Eivissa, donde se procedió al levantamiento del cadáver.