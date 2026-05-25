Investigan a un hombre tras interceptar un paquete con droga en el aeropuerto de Eivissa. - GUARDIA CIVIL

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre está siendo investigado por la Guardia Civil tras detectarse en el aeropuerto de Eivissa un paquete con droga.

Según han indicado en nota de prensa, Guardias Civiles de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (Udaiff) del aeropuerto de Palma detectaron un envío con destino Eivissa que contenía sustancias estupefacientes

Los hechos se remontan al pasado jueves 14 de mayo, cuando la Guardia Civil interceptó un envío que contenía 2,6 kilos de marihuana con destino la isla pitiusa.

Tras estos hechos, iniciaron una investigación y realizaron las gestiones oportunas para la identificación, localización y detención del destinatario del envío.

Fue el pasado miércoles cuando se inició la investigación a un hombre de 49 años de edad y residente en Eivissa por un delito de tráfico de drogas.

En el marco de la lucha contra el tráfico de drogas, los agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, tienen como objetivo actuar sobre posibles rutas de introducción de sustancias estupefacientes ocultas en mercancías con destino las Islas.

Estas rutas, han explicado, son usadas tanto por organizaciones criminales, como por pequeños traficantes de estupefacientes dedicados al menudeo, los cuales actúan de forma individual y autónoma, usando diferentes redes sociales para la venta de las sustancias estupefacientes y una vez acordada la venta realizan envíos con pequeñas cantidades, escondiendo las sustancias entre ropa, comida y otros objetos, usando a su vez identidades falsas en estos envíos para así dotarse de seguridad ante una posible acción policial.