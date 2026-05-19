Israel intercepta a dos activistas de Baleares que viajaban en la flotilla a Gaza

Concentración en protesta por el ataque del ejército de Israel a la Global Sumud Flotilla, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones en defensa del pueblo palestino han denunciado públicamente la interceptación por parte de Israel de dos de los activistas de Baleares que participaban en la flotilla a Gaza.

Las interceptaciones han tenido lugar la tarde de este martes, cuando las fuerzas israelís han dado el alto a varias embarcaciones. El mallorquín Toni Riera viajaba a bordo de una de ellas, mientras que el menorquín Lluís de Moner lo hacía en otra.

Según ha explicado en declaraciones a Europa Press la portavoz de la flotilla en el archipiélago, activista por Palestina y mujer de Riera, Xisca Puig, por el momento desconocen dónde se encuentran y en qué estado.

La activista ha asegurado que ya se ha puesto en contacto con los servicios consulares para reclamar información acerca del paradero de su marido y del resto de activistas interceptados.

No obstante, ha lamentado, por el momento no dispone de ninguna información que pueda acreditar que se encuentran en buen estado de salud.

Puig ha expresado su preocupación por lo que las fuerzas de seguridad israelíes puedan hacer con Riera y el resto de activistas interceptados al entender que ya han actuado con "impunidad" en casos similares.

PROTESTA EN PALMA

La activista fue una de las cerca de medio centenar de personas que el lunes se concentraron en el centro de Palma para exigir la liberación de las decenas de activistas de la flotilla a Gaza que han interceptados por Israel.

La protesta, que se desarrolló frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Baleares, tuvo como objetivo reclamar al Gobierno que adopte medidas para proteger a los activistas españoles.

Según el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, el lunes fueron retenidos entre una y dos decenas de ciudadanos españoles de los 45 que viajan a bordo de las embarcaciones que integran la flotilla.

Los manifestantes, portando varias banderas palestinas y coreando consignas como "La flotilla no se toca" o "No están todas, faltan las presas", exigieron la liberación inmediata de todas las personas interceptadas y la garantía de su seguridad.

También la protección internacional de las misiones humanitarias que se dirigen a Gaza, la apertura inmediata de un corredor humanitario permanente, la suspensión de todas las relaciones con Israel y que el Gobierno imponga "sanciones reales y el bloqueo".