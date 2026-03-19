Juicio por la muerte de un bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo: el jurado queda incomunicado para deliberar

Los acusados por la muerta del bebé y sus abogados, al comienzo del juicio en la Audiencia Provincial de Baleares, a 13 de marzo de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular que juzga a los tres acusados por la muerte del bebé que en noviembre de 2023 murió tras ser arrojado a un contenedor en Porto Cristo (Mallorca) ha quedado incomunicado para deliberar.

Los nueve miembros del tribunal han recibido la tarde de este jueves el objeto del veredicto, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Ahora deberán decidir y argumentar si la madre, el tío y la tía de la víctima son culpables o no de su muerte. Los dos primeros se enfrentan a penas de prisión permanente revisable por un delito asesinato, mientras que la tercera podría ser condenada a una multa de 5.400 euros por un delito de omisión del deber de socorro.

El juicio, que es la segunda vez que se celebra --en la primera ocasión fue anulado por la falta de cualificación de un perito de la defensa--, finalizó el miércoles después de varias sesiones.

En su informe final, la fiscal mantuvo la petición de prisión permanente revisable para la madre y el tío porque, a su juicio, "sabían que si dejaban a la bebé en el contenedor, iba a morir". "Mataron a la bebé", ha reiterado.

La representante del Ministerio Público rechazó los argumentos de la defensa en favor del homicidio por imprudencia. "Sabía que era su hija y tenían un hospital cerca. No hay una imprudencia. Hay una intención de quitarse del medio a la bebé", añadió.

Por parte de las defensas, el letrado de la madre apuntó que, en caso de ser condenada, debería serlo por un delito de homicidio por imprudencia grave. El abogado rechazó que exista dolo o mala intención en la actuación de los acusados. "No se esconden", señaló.

La defensa del tío de la bebé insistió en que su representado no presenció la expulsión del feto y que arrojó los restos al contenedor sin saber qué contenía. "Lo que hizo nos parece una barbaridad, una desgracia, pero no es un delito. Estas personas no mataron a esta criatura", sostuvo.

Ambas defensas insistieron en la inviabilidad del feto y el aborto prematuro, lo que a su parecer invalidaría la tesis del asesinato. "La causa de la muerte fue la falta de oxígeno, el no poder respirar, cuestiones que no dependen de nadie. Todo esto es objetivamente un aborto, con independencia de que viviera, ese bebé ya tenía ese destino de morir", subrayaron.