Le Senne califica de "incapaz" al Estado autonómico y desliza la teoría del Gran Remplazo en el acto del Día de Baleares

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, en su discurso institucional por el Día de Baleares. - ISAAC BUJ

PALMA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha asegurado que el modelo de Estado autonómico se ha demostrado "incapaz" de reaccionar de manera "eficaz" ante determinadas situaciones de emergencia y ha dejado caer elementos de la teoría del Gran Remplazo durante la lectura de su discurso en el Día de Baleares.

El representante de la Cámara autonómica ha cerrado así uno de los actos que forman parte del programa de las instituciones baleares, con una intervención en la que también ha hablado de vivienda o el coste de la vida en el archipiélago.

De este modo, ha afirmado que el Estado autonómico fue concebido con "la mejor de las intenciones" pero, a su manera de ver, ha generado "desigualdades" y "tensiones que ponen en riesgo la cohesión nacional".

Por eso ha argumentado que "sin duda puede ser mejorado" pero ha reconocido que a este modelo "se debe, acata y hace cumplir" como presidente del Parlament. No obstante, ha planteado la posibilidad de que los españoles, "llegado el caso, decidan reformar por los cauces establecidos en la Constitución".

En el plano migratorio, ha resaltado la obligación de las autoridades de "cumplir y hacer cumplir" el ordenamiento jurídico ante lo que ha definido como un fenómeno de "inmigración masiva".

Le Senne ha citado el Evangelio para posteriormente reivindicar que "las naciones tienen el derecho y el deber de controlar sus fronteras", ya que, a su juicio, "sin control de fronteras, el Estado queda a merced de cualquier invasor extranjero" para después insinuar que, en caso contrario, se trata de un "Estado fallido".

Más adelante, ha dedicado unas palabras a mostrar su rechazo a la regularización de personas migrantes propuesta por el Ejecutivo central, al señalar que "permitir que la legislación de extranjería se incumpla de modo generalizado y arbitrario" sería "renunciar al control de fronteras".

A continuación ha relacionado algunas cifras sobre la llegada de migrantes y la natalidad en Baleares para advertir que, al mismo tiempo que los españoles "se dejan de reproducir", se alcanza "el máximo histórico de nacimientos con padres migrantes".

La teoría del Gran Remplazo es una tesis conspiranoica de extrema derecha que plantea que la población blanca europea estaría siendo sustituida por pueblos no europeos.

Así, Le Senne ha reclamado que se tenga en cuenta la "mayor o menor afinidad cultural" de los recién llegados para contemplar aspectos como "el idioma, la religión, el nivel cultural, educativo y cultura democrática".