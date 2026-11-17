Archivo - Agente en un control de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

EIVISSA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La magistrada titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Eivissa, en funciones de guardia, ha dejado en libertad al hombre detenido por homicidio imprudente implicado en un accidente de un motorista que perdió la vida en Eivissa.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), tras pasar a disposición judicial, la magistrada le ha impuesto comparecencias periódicas.

En el accidente, que tuvo lugar el domingo de madrugada, falleció un motorista de 75 años que viajaba sin casco. A su llegada, los sanitarios no pudieron hacer nada para salvarle la vida.