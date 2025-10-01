La llegada de menores migrantes no acompañados a Baleares se disparó más de un 100% en 2024

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Baleares registró en el conjunto del año pasado un total de 368 menores migrantes no acompañados, según la Memoria de actividades de la Fiscalía Superior del archipiélago correspondiente al año 2024, mientras que los llegados fundamentalmente desde Argelia se dispararon más de un 100% en un año.

Así consta en el documento firmado por el fiscal superior de Baleares, Julio Cano, que indica que el año pasado no se advirtieron irregularidades en el correcto funcionamiento del registro de estos menores.

La memoria recoge igualmente que el año pasado el número de expedientes de determinación de edad (DEE) ascendieron a 126. Según la Memoria, el número de menores procedentes de diversos países de África (fundamentalmente Argelia) ha ido en "considerable aumento", habiendo pasado de 180 en el año 2023 a 368 en el año 2024 (+104%), lo que está provocando nuevas necesidades en las fórmulas de ubicación y gestión de los centros de protección, así como de funcionalidad y operatividad de todas las administraciones en el proceso posterior de emancipación tras la mayoría edad.

Dice la memoria que la creación de centros o recursos es "constante y prácticamente inmediata", pero superando expectativas y posibilidades en algunos casos. Advierte que sólo en el mes en que se redacta el informe se han creado cinco centros más para ubicar a estos menores.

El texto defiende que los decretos de determinación de edad y la tramitación de los expedientes cumplen y recogen los contenidos necesarios, previsiones legales y criterios de y son comunicados a las diferentes instituciones.

Respecto de la acreditación de vínculos tras recibir comunicación de la llegada de un menor acompañado de un adulto que no acredita fehacientemente vínculos de filiación o parentesco, se adecua la actuación de la Fiscalía a los criterios desarrollados en los Dictámenes 2/2012 y 5/2014 de la Unidad Coordinadora de Menores.

La Memoria destaca, por otra parte, que se ha consolidado un nuevo acuerdo de colaboración entre las instituciones implicadas (Sección de Menores de la Fiscalía e Instituto de Medicina Legal de Baleares (IMLIB), junto con los profesionales del centro sanitario de referencia (Hospital Son Espases), que comenzó a implementarse adecuadamente desde el 5 de diciembre de 2024, dando así cumplimiento a las consideraciones sobre realización de diferentes pruebas médicas conforme a lo expresamente dispuesto en el Protocolo Marco europeo de 2014 y a lo que se viene llevando a cabo en otras CCAA desde hace varios años.

RETRASOS EN LOS SEÑALAMIENTOS

La Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2024 ya apunta a que los principales problemas en materia de juicios siguen siendo la dilación en los señalamientos, particularmente en la Audiencia Provincial de Palma, que sufre una "sobrecarga crónica de trabajo y severas dificultades de agenda" que implican que a finales del año 2024 se estaban señalando causas -sin el o los acusados en prisión provisional- para el año 2028.

En el apartado de la evolución de la criminalidad, el fiscal superior apunta a un incremento --de 103 a 138-- de los delitos de agresión sexual a menores de 16 años, mientras que los abusos sexuales a menores de 16 años han pasado de 44 en 2023 a 34 en 2024. En todo caso, globalmente, las agresiones o abusos sexuales a menores de 16 años han pasado de 147 en 2023 a 170 en 2024.

En este sentido, los más numerosos son las agresiones sexuales perpetradas sobre personas mayores de 16 años, que en el año 2024 ascendieron a 1.193, frente a las 1.081 documentadas en 2023. Los delitos de abuso sexual a mayores de 16 años han caído desde los 133 en 2023 a los 58 en 2024.

VIOLENCIA MACHISTA

En cuanto a los delitos de lesiones o maltrato físico en el ámbito de la violencia de género y doméstica, se ha producido una mínima disminución del 0,1%, pasando de un total de 5.944 en el año 2023 a un número de 5.940 en el ejercicio de 2024.

Los casos de maltrato habitual han ascendido a 2.060, frente a los 1.989 del ejercicio anterior, lo que implica un ligero aumento del 3,6 %.

Los casos de amenazas han pasado de 178 en 2023 a 230 en 2024, y los de coacciones de 148 a 138. Finalmente, los casos de acoso han resultado ser 29 en el año 2024, frente a los 22 del año 2023.

Sobre este asunto, la Memoria recuerda que aun cuando en el año 2023 fue creado el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Palma, si bien su creación ha comportado una mejora en la distribución de la carga de trabajo existente, no se ha visto acompañado por un incremento en el número de fiscales.

Para el Ministerio Público, por otra parte, sigue resultando llamativo el aumento de denuncias tras breves periodos de relación, observándose que tales periodos de relación sentimental son cada vez más reducidos, así como el aumento de denuncias presentadas por mujeres jóvenes, en algunos casos menores de edad, en los que los supuestos autores son también personas cada vez más jóvenes.

Apunta igualmente que las denuncias por delitos cometidos a través de las redes sociales, mayoritariamente los protagonizados por personas jóvenes y dirigidos a otros jóvenes, siguen planteando las mismas dificultades que ya han sido expuestas en ocasiones anteriores, pues el incremento de los mismos es inversamente proporcional a su difícil --a veces imposible-- investigación, dado que los operadores de compañías de telecomunicación suelen ser reacios a colaborar y la formación y número de agentes policiales no son los adecuados para hacer frente a este fenómeno, cada vez más preocupante.

Por otra parte, Fiscalía insiste en que los juzgados de instrucción de guardia de Palma siguen asumiendo gran parte de las denuncias por violencia de género.