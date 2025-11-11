Localizan a 16 personas llegadas en patera en un camino de Llucmajor

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo en una carretera. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado a un grupo de 16 personas de origen subsahariano en el camino de Vallgornera, en el término municipal de Llucmanjor, tras llegar en patera a la isla de Mallorca.

El operativo se ha desplegado alrededor de las 06.30 horas de este martes y en el han participado efectivos de la Guardia Civil de Llucmajor, la Patrulla Fiscal y Fronteras (Pafif) de Calviá y Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic), según ha explicado la Delegación de Gobierno en Baleares a través de un comunicado.