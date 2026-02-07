Localizan el cadáver de un hombre fallecido hace semanas en su casa de Son Gotleu

Archivo - Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han encontrado el cadáver de un hombre, de unos 61 años, al entrar en su vivienda de la barriada palmesana de Son Gotleu y que podría estar muerto desde hace unas semanas.

La actuación de los agentes se ha iniciado este sábado por la mañana, después de que los vecinos avisaran a la Policía Nacional que llevaban varios días sin ver al hombre, según han informado fuentes cercanas a Europa Press.

Al acudir al domicilio, los agentes han llamado a la puerta pero al no obtener respuesta han requerido la ayuda de profesionales para abrirla. Allí han encontrado el cuerpo sin vida del hombre y los primeros indicios apuntan a que podría haber fallecido por causas naturales.