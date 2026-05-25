Mallorca acoge durante cuatro días un debate profesional sobre el futuro de la industria audiovisual - CAIB

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Mallorca acoge desde este lunes y durante cuatro días el Conecta Magaluf Mallorca, un foro de debate profesional sobre el futuro de la industria audiovisual.

Este lunes, y con La Misericòrdia de Palma como escenario inaugural, se ha puesto en marcha las múltiples actividades que conforman el programa, ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

Ha sido a través de un espacio de debate industrial denominado 'Creative Lab' y con el que se ha abierto una reflexión compartida en torno a los retos de futuro que se dibujan en el horizonte del sector audiovisual.

"Ha comenzado una gran oportunidad para convertir el territorio en uno de los epicentros industriales del sector audiovisual. No solo porque aquí se debatirán algunas de las bases esenciales para el futuro de la disciplina, sino también porque ofrecerá la posibilidad de generar sinergias profesionales", ha explicado la directora gerente del Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB), Diana de la Cuadra.

El director, guionista y productor Paco Torres, uno de los ponentes sobre el uso de la inteligencia artificial, ha afirmado que "el Conecta es un evento que reúne a excelentes profesionales y que, por tanto, permite crear sinergias industriales entre el ecosistema nacional e internacional y el tejido local".

Álvaro Iglesias, fundador y productor ejecutivo de Solworks, ha apuntado que "celebrar aquí el Conecta es fundamental para que productores de todo el mundo conozcan el territorio". "No solo por sus localizaciones, sino también por el gran trabajo que los productores locales podemos ofrecer desde el archipiélago", ha dicho.

El martes seguirá la programación con una mesa redonda en torno al papel de Baleares en la industria audiovisual, una charla que contará con la responsable del ICIB y los representantes de Apaib, Kiko Domínguez, y la asociación The Base, Joe Templeton.

También se celebrarán tanto el panel profesional titulado 'Crear hoy: nuevos talentos y proyectos en incubación', con participación del guionista mallorquín Ferran Bex, como el estreno del filme isleña 'Mallorca Confidencial'.

Ya el miércoles serán las sesiones de 'pitch' las que concentrarán el protagonismo, con hasta cinco proyectos baleares seleccionados para competir en esta vertiente del evento. Una sexta obra, pese a no ser estrictamente de producción autonómica, está dirigida por el también balear Toni Bestard.

El evento concluirá el jueves con una ruta de localizaciones cinematográficas desde Calvià y a lo largo de toda la Serra de Tramuntana.