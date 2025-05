Mallorca acusa al Gobierno de "utilizar a las CCAA" e impedir votar los cirterios del reparto de menores migrantes

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha acusado al Ministerio de Juventud e Infancia de "utilizar a las Comunidades Autónomas para cumplir el expediente" y evitar que votaran acerca de los criterios para el reparto de menores migrantes no acompañados.

Así se ha expresado Sánchez una vez finalizada la Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados, que se ha celebrado la tarde de este lunes en Madrid.

"La verdad es que se siente uno estafado. Se desplaza uno hasta aquí tratando de buscar una solución favorable para todos estos menores que necesitan atención y lo que te encuentras es que el Ministerio ha utilizado a las Comunidades Autónomas para cumplir el expediente que marcaba el decreto ley, que era que se tenía que someter a votación y conseguir por unanimidad un criterio de reparto", ha expuesto el también conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca.

Pese a saber de antemano que no se conseguiría esa unanimidad, dado que faltaba el representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha lamentado Sánchez, el Gobierno ha mantenido la reunión.

"Y al ver que mayoritariamente, incluso Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE, iban a votar en contra, no se ha dejado votar, no se ha dejado que se manifieste si había o no una unanimidad para no dejar en evidencia que mayoritariamente no se quiere", ha sostenido.

En definitiva, ha concluido el presidente del IMAS, el Ministerio ha "utilizado" a las Comunidades Autónomas "para poder activar el decreto ley que no cuenta con el beneficio de las comunidades, que somos los que gestionamos a los menores".

Según han detallado a Europa Press fuentes del IMAS, tras las intervenciones de todas las Comunidades Autónomas -- con las del PP y Castilla-La Mancha, del PSOE, en contra-- se ha producido un receso en la reunión.

Al regresar, el Ministerio ha dicho que no procedía la votación de los criterios de reparto y ha aprobado el real decreto ley sin este trámite, según las citadas fuentes.

De cualquier modo, han añadido desde el IMAS, hay Comunidades Autónomas que todavía no han aportado los datos de cuántos menores migrantes no acompañados tienen acogidos en sus respectivos sistemas, por lo que el cálculo estimado de niños que deberá recibir cada región todavía no es firme.

UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Ante el escenario de que las autonomías tengan que acoger a un determinado número de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias y Ceuta --en Baleares se calculaba que podrían ser 59--, Sánchez ha alertado que la situación en Mallorca es de "emergencia".

La sobreocupación de los sistemas de acogida, ha asegurado, es de cerca del 1.000 por ciento. Económicamente, ha añadido, tiene un alto coste que "complica todo el sistema de protección de menores", que puede entrar en un estado de "colapso".

"Y la atención, que tiene que ser integral y en beneficio del menor, se va a convertir en una situación meramente asistencial, a la que no queremos llegar. Si no queremos ver situaciones como la de Canarias en Mallorca tiene que haber una atención por parte del Ministerio para acotar esta llegada masiva de pateras", ha concluido.