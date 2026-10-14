Marlaska pide a la UE avanzar en la creación de una base aérea de lucha contra los incendios forestales en Mallorca - MINISTERIO DEL INTERIOR

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido el respaldo de la Comisión Europea para la creación de una base aérea regional y un centro de excelencia en Mallorca que refuerce la lucha contra los incendios forestales en el Mediterráneo occidental.

Lo ha hecho en una reunión este miércoles en Bruselas con la comisaria de la UE para la Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, según ha trasladado en una nota de prensa el Ministerio del Interior.

El ministro ha basado su petición en la "experiencia operativa única" de España, que "posee una de las mayores capacidades de extinción de Europa", además de una posición geográfica especialmente favorable para apoyar operaciones en el Mediterráneo occidental y en el espacio atlántico.

Grande-Marlaska ha trasladado a la comisaria Lahbib el interés mostrado por los nueve países integrados en el MED-9 (Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal) en la creación de este nodo aéreo, como así lo expresaron en las conclusiones del encuentro que este grupo mediterráneo ha mantenido en la ciudad croata de Split el pasado 7 de octubre.

La propuesta fue avanzada el pasado mes de julio por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una carta enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que en octubre acogió positivamente la iniciativa, sin concretar el alcande de la contribución europea.

El ministro ha solicitado ahora a Lahbib trabajar conjuntamente para avanzar en la "concreción técnica y financiera" de la porpuesta, en su encaje dentro del Mecanismo Europeo de Protección Civil y en la futura flota europea contra incendios.

También ha solicitado estudiar posibles vías de financiación en el Marco Financiero Plurianual 2028-2024, subrayando que "no debe recortar el presupuesto en emergencias de protección civil". "Debemos convertir el proyecto en realidad, cuanto antes", ha añadido.

El encuentro, celebrado en la sede de la Comisión Europea, ha abordado también la revisión del Mecanismo Europeo de Protección Civil, que debe reforzar la capacidad de respuesta de la Unión, "pero respetando plenamente las competencias de los Estados miembros", ha precisado el titular de Interior.

Igualmente, se ha mostrado partidario de reforzar el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (ERCC) y de "preservar" la naturaleza civil del Mecanismo Europeo de Protección Civil, "al igual que el liderazgo de las autoridades civiles" en todas sus actuaciones.

El ministro ha incidido en la necesidad de fortalecer la financiación y priorizar las emergencias en las que el mecanismo ya ha demostrado su fortaleza, "como los incendios forestales, las inundaciones y los terremotos". "Cualquier nueva responsabilidad debe ir acompañada de los recursos necesarios para asumirla", ha subrayado.

La reunión de este miércoles en Bruselas es la cuarta que han mantenido Grande-Marlaska y Lahbib desde el nombramiento de la comisaria europea. La primera de ellas tuvo lugar en enero de 2025 durante el consejo informal de ministros de Interior, en Varsovia.

Posteriormente, han mantenido encuentros de trabajo en mayo de 2025, coincidiendo con la visita de la comisaria a Madrid para conocer las capacidades españolas en la lucha contra los incendios forestales, y en octubre de ese mismo año, en Bruselas.

A la reunión de este miércoles han asistido también la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, y la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería, Elena Garzón.