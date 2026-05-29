Un menor huye de un instituto de Mallorca y trata de robar el coche a una mujer a punta de pistola

Archivo - Una patrulla de la Policía Local de Calvià en una de las playas del municipio. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ - Archivo

PALMA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Calvià ha detenido este viernes a un menor por supuestamente encañonar a una mujer con una pistola simulada para robarle el coche.

Fuentes municipales han explicado que el joven ha abandonado el IES Bendinat esta mañana saltando la valla y al ver el vehículo, ha encañonado a la conductora con un arma corta simulada, sin capacidad de fogueo de detonantes, y se ha metido en el coche con la intención de irse.

Al ver el revuelo generado, el policía local que estaba regulando el tráfico en el acceso al instituto, ha detenido al menor, que no ha opuesto resistencia. Se está valorando ahora si el joven padece algún problema de salud mental.