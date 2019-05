Més-Estimam Palma apunta a la limitación de precios de alquiler y de cruceros como base de su negociación en Cort

MÉS PER PALMA

Publicado 30/05/2019 21:32:17 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de la coalición Més-Estimam Palma, Antoni Noguera, ha explicado, después de la Asamblea con los militantes del partido, que su formación quiere un gobierno que defienda la limitación del precio de los alquileres y los cruceros y que prohíba el alquiler turístico en unifamiliares en los barrios tradicionales.

Según ha informado el partido en un comunicado enviado a los medios, en la asamblea abierta con militantes y simpatizantes de la formación se han analizado los resultados electorales del pasado domingo y se ha hablado del futuro de los ecosoberanistes.

Durante el evento se han tratado las diferentes condiciones programáticas para llegar a acuerdos para el nuevo gobierno municipal y se ha hecho autocrítica de la gestión del partido.

NOGUERA HACE AUTOCRÍTICA

En concreto, Noguera ha achacado, en declaraciones a los medios, los resultados de su partido a "errores de gestión, comunicación y contenido", "al proyecto no consolidado de cambio de modelo de ciudad" y a "la inercia de los resultados de las generales".

Por otra parte, el cabeza de lista de Més per Palma ha dicho que la decisión de construir la autopista de Llucmajor a Campos ha sido un "hecho negativo para ellos". Noguera ha apuntado que si bien esta decisión no ha afectado negativamente al partido en Palma, sí ha resultado "un castigo para la lista del Parlament" de Més per Mallorca.