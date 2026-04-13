MÉS no descarta presentar dos recursos de inconstitucionalidad contra la ley de aceleración de proyectos

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PALMA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca no descarta presentar dos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la tramitación del proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos.

Uno sería por el procedimiento parlamentario, en el que entienden que se han vulnerado sus derechos como diputados, y otro contra el propio texto legislativo una vez se apruebe.

El portavoz de los ecosoberanistas en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha admitido que todavía no tienen claro si este será el camino legal que seguirán para tratar de tumbar el texto, pero sí que es una de las posibilidades.

Por el momento, ha indicado este lunes en la rueda de prensa previa al pleno del martes, están a la espera de recibir la notificación oficial de que las enmiendas que generaron polémica han sido recuperadas, tal y como aprobó la semana pasada la Mesa de la Cámara autonómica.

Para Apesteguia, el contenido de estas enmiendas, que modifican más de una decena de leyes e incluyen cuestiones ajenas al espíritu original del texto, también podrían ser incostitucionales.

"Estamos mirando con nuestros abogados si ya se puede recurrir o hay que esperar a que se apruebe el texto definitivo. Cuando tengamos el informe definitivo lo haré saber, pero todavía no sé si podemos llevarlo", ha apuntado.