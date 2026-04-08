PP y Vox recuperan las enmiendas de la ley de proyectos estratégicos tras el rechazo del PSIB

Archivo - El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, acompañado de los miembros de la Mesa Mauricio Rovira, Mercedes Garrido y Pilar Costa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las enmiendas presentadas por PP y Vox a la ley de proyectos estratégicos, inicialmente rechazadas por la Mesa de la Comisión de Economía y Hacienda, han sido recuperadas para su tramitación tras el rechazo del PSIB.

Así lo ha señalado este miércoles la diputada del PSIB Mercedes Garrido durante una rueda de prensa tras la reunión del la Junta de Portavoces del Parlament.

Según la socialista, estas enmiendas afectan a múltiples ámbitos del derecho autonómico, incluyendo el Consejo Escolar, ayudas sociales y la internalización de servicios de recaudación, y que no se justificó su conexión de manera individual como exige el reglamento.

La diputada ha aclarado que el PSIB no admitió las enmiendas de su propio grupo que no cumplían los criterios de conexión con el proyecto de ley o unanimidad en la Mesa, mientras que las del PP y Vox fueron incorporadas pese a no justificar una a una su conexión.

Garrido ha defendido que la decisión del PSIB busca garantizar la aplicación correcta del reglamento y proteger los derechos de los diputados en la tramitación de la ley.

Así, la socialista ha señalado que tras la recuperación de enmiendas, se han añadido las propuestas de PP, Vox, Unidas Podemos y del diputado Agustín Buades, mientras que han quedado fuera parte de las de MÉS per Mallorca, todas las de Més per Menorca y algunas del PSIB.

De esta forma, ha subrayado que solo continúan en tramitación las enmiendas consideradas urgentes, como las relacionadas con el escudo social, la energía y el sector del taxi y las VTC, mientras otras sobre vivienda y otros ámbitos han sido retiradas.

Asimismo, ha recordado que los juristas del Parlament han señalado que la tramitación de múltiples enmiendas a través de una ley ómnibus puede conculcar los derechos de representación de los diputados, y que la justificación genérica de PP y Vox para incluir sus enmiendas no cumple los requisitos del reglamento.

VOX ACUSA AL PP Y AL PSIB DE PACTAR

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox en el Parlament, Sergio Rodríguez, ha acusado este miércoles al PP y al PSIB de pactar un acuerdo para aprobar una serie de enmiendas de la ley ya que, según este, ambas formaciones votaron a favor en la Mesa pese a que estas habían sido consideradas inconexas con la ley.

Rodríguez ha señalado que las enmiendas aprobadas incluyen "la subida de sueldos de funcionarios, la gestión de remanentes sin presupuesto vigente y la internalización de servicios de recaudación", medidas a las que Vox se había opuesto.

El portavoz adjunto de Vox ha asegurado que su partido había negociado algunas enmiendas con el PP para debatirlas en otra ley, pero que los 'populares' decidieron llevarlas a la Mesa, donde fueron secundadas por los socialistas.

Rodríguez ha denunciado que esta situación demuestra "la pinza bipartidista que permite al PP gobernar con mayor libertad en lo que resta de legislatura" y ha cuestionado "la lealtad del PP respecto a Vox".