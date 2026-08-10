Uno de los migrantes desaparecidos la semana pasada al sur de Cabrera es un bebé, según la ONG Alarm Phone

Archivo - Una patera localizada en la costa de Mallorca. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una de las 16 personas desaparecidas a bordo de una patera que fue localizada la semana pasada al sur de Cabrera era un bebé, según los testimonios de los supervivientes recogidos por la ONG Alarm Phone.

La organización, en su cuenta de la red social X, ha dado cuenta este lunes de los dos naufragios registrados en aguas próximas a Mallorca en los últimos días.

Ambos, siempre de acuerdo con Alarm Phone, tuvieron lugar el pasado martes. Una de las embarcaciones partió de las costas de Argelia con 19 personas a bordo y fue localizada 15 días después con solo dos supervivientes. Los otros 17 migrantes siguen desaparecidos.

La segunda de las pateras habría partido del norte de África con 30 personas a bordo, según la estimación de la ONG, que coincide con la de Salvamento Marítimo.

Fue avistada por un barco mercante y fue encontrada con 12 supervivientes y dos cadáveres, de acuerdo con Alarm Phone. La Delegación del Gobierno en Baleares, no obstante, elevó la cifra de rescatados hasta los 19, de los cuales al menos tres tuvieron que ser hospitalizados.

El resto de personas siguen desaparecidas y, de acuerdo con el relato de los tripulantes citados por la ONG, una de ellas es un bebé.

Salvamento Marítimo desplegó un operativo para tratar de localizar a los desaparecidos por la zona del sur de Cabrera, pero el pasado miércoles lo cerró sin haber logrado encontrar a nadie.

Desde la organización humanitaria, dedicada a documentar y avisar de naufragios en el mar personas migrantes, se han mostrado "tristes y enfadados por las consecuencias devastadoras del régimen fronterizo europeo".

"Nuestra solidaridad y nuestros pensamientos van a aquellos y aquellas que han perdido a sus seres queridos y a los supervivientes que han tenido que soportar esta experiencia traumática", han manifestado.