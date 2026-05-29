Una mujer que maltrataba a su madre intenta arrojarse al vacío desde 35 metros para no ser detenida. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer por supuestamente maltratar a su madre y tras evitar que saltara al vacío desde 35 metros para huir de los agentes.

Según han informado en un comunicado, los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) tuvieron conocimiento a principios de mayo de unos episodios de violencia doméstica, ocurridos en una vivienda del barrio de Son Gotleu.

La víctima denunció que su hija la sometía a episodios violentos, que le gritaba, le insultaba y que le había golpeado en numerosas ocasiones. La sospechosa, habría llegado a dejarla encerrada en su domicilio sin posibilidad de solicitar ayuda en otras ocasiones.

Tras tener conocimiento de estos hechos, el pasado 20 de mayo los agentes establecieron un dispositivo de localización y detención de la presunta autora, que se encontraba dentro de la vivienda familiar.

Una vez que los policías acudieron a la vivienda, y al percatarse la presunta autora, se dirigió hacia la cocina de la vivienda y trató de huir por la ventana, con el peligro de caer desde una altura de 35 metros.

Gracias a la rápida intervención, los agentes lograron interceptar a la joven antes de que cayera al vacío, cuando ya estaba con medio cuerpo fuera y con la intención de saltar.

Tras esto, los agentes aseguraron a la presunta autora y solicitaron presencia de una dotación sanitaria en el domicilio para su atención. Los servicios médicos trasladaron a la mujer a un hospital, donde quedó ingresada.

Finalmente, fue detenida como presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.