Muñoz (UP) pide políticas europeas que corrijan los efectos negativos de la insularidad en la economía

PALMA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidas Podemos por Baleares en el Congreso Lucía Muñoz ha pedido este viernes a la Conferencia Sobre el Futuro de Europa, en Estrasburgo, políticas comunitarias eficaces que corrijan los efectos negativos de la insularidad en la economía de Baleares.

Muñoz ha explicado, ante el resto de países, que "la insularidad condiciona el desarrollo económico y social de las Islas y de todos los territorios insulares". "Esta es una oportunidad para reconocer que las regiones insulares no han recibido la atención suficiente por parte de Europa", ha añadido.

La diputada de Unidas Podemos participa en el grupo de trabajo 'Una Economía Más Fuerte, Justicia Social y Empleo', donde se realizan aportaciones para preparar los debates y propuestas que se presentan después al pleno de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

"Hablamos de un elevado coste de transportes marítimos, de unos recursos hídricos limitados, de una falta de entorno económico para que las empresas se desarrollen al completo. Es algo que pasa en todas las islas y de lo que se debería de hablar más", ha afirmado Muñoz.

Además, la diputada ha apuntado la necesidad de "reconocer que muchas regiones insulares no han recibido un tratamiento correctivo significativo por parte de las diferentes políticas comunitarias, y que sería hora de hacerlo".

"Celebro que en este debate incluyamos aspectos como la igualdad de género, el empleo y la precariedad en la que están sumida los jóvenes y los grupos vulnerables. Apoyaremos todas las propuestas que se han hecho aquí en ese sentido pero me parece que, hablando de gente joven, el problema no está solo en el desempleo, sino en la precariedad de los trabajos, como las prácticas no remuneradas. Me parece importante que quede reflejado que no es una actividad permisible", ha concluido.